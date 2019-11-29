Зеленский подписал закон о новой шкале воинских званий

Президент Владимир Зеленский подписал закон№ 0906 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)». Об этом сообщается на сайте Парламента.



Закон предусматривает внесение изменений в уставы ВСУ.



В частности, вводится новая шкала воинских званий для сержантского и старшинского состава: отменяются звания прапорщик, старший прапорщик. Вместо них вводятся новые звания — рекрут, штаб-сержант (штаб-старшина), мастер-сержант и главный мастер-сержант.

