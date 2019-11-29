Бородянский пообещал закон об уголовной ответственности за дезинформацию

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что сейчас разрабатывается законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за распространение дезинформации. Об этом он сказал в общении с журналистами, которое транслировал телеканал «112 Украина».



Министр отметил, что такая норма будет заложена не в законе о медиа, в другом законопроекте. «Закон о медиа — это отдельный закон, а закон о защите от дезинформации и усилении защиты журналиста — другой. Это будут два разных закона», — сказал Бородянский.



Он полагает, что уголовное наказание за дезинформацию, «которая несет угрозу национальной безопасности», является оправданной. "Мир изменился. Против Украины ведется война, — добавил министр. Он заявил, что все нормы, которые будут касаться уголовной ответственности за дезинформацию, будут действовать до восстановления территориальной целостности Украины в границах, которые были до 2014 года.



В качестве примеров дезинформации Бородянский назвал фейки российских СМИ о «распятом мальчике» и «фосфорных бомбах» на Донбассе.



Министр подчеркнул, что к понятию дезинформации не будет относиться клевета.