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Глава ОБСЕ призвал выполнить Минские соглашения для мира в Украине

29 ноября 2019, 13:57

Глава ОБСЕ призвал выполнить Минские соглашения для мира в Украине

Председатель ОБСЕ, министр иностранных Словакии Мирослав Лайчак заявил о безальтернативности Минских соглашений для достижения мира в Украине и рассчитывает на конкретный результат встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, России).

«У меня есть ожидания от встречи лидеров "нормандской четверки" и я действительно хотел бы видеть план конкретных шагов, чтобы ту положительную динамику, которая у нас есть, чтобы ее сохранить и чтобы идти дальше. Потому что альтернативы выполнению минских договоренностей нет, и если мы действительно хотим мир в Украине, тогда надо это выполнять. Чтобы Украина была такой, как мы ее признаем в международно признанных границах», — сказал Лайчак журналистам во время визита в Станицу Луганскую.

Он также сообщил, что в рамках Трехсторонней контактной группы обсуждается вопрос о дальнейшем разведении сил и средств на Донбассе, но отказался уточнять, на каких именно участках.

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