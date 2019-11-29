Зеленский: Коррупционеры должны понести ответственность, несмотря на фамилии

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что одним из приоритетов прокуратуры является ведение дел по коррупционным преступлениям.



«Каждый коррупционер должен понести ответственность, несмотря на фамилии — понимаем, о ком мы, должности и сферы деятельности. Будьте уверены, я, как президент, являюсь вашим союзником в этой непростой борьбе», — сказал Зеленский во время торжеств по случаю Дня работников прокуратуры.



Также президент пожелал работникам прокуратуры ежедневно появляться в «громких новостях, где будут фигурировать цифры 5, 10, 15, 20, 50». «Но это будут не суммы взяток, а количество лет, благодаря вашей деятельности получили коррупционеры», — отметил Зеленский.