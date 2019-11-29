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КИУ: Нардепы от ОПЗЖ чаще всех прогуливают голосования в Раде

29 ноября 2019, 17:49

КИУ: Нардепы от ОПЗЖ чаще всех прогуливают голосования в Раде

За 3 месяца работы Верховной Рады 96 депутатов пропустили как минимум половину голосований. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

9 нардепов пропустили 90% голосований, большинство из них — члены «Оппозиционной платформы — За жизнь».

В частности, нардеп от ОПЗЖ Юрий Солод участвовал в 7% от общего количества голосований, Вадим Рабинович — в 6% голосований, Юлия Левочкина — 6%, Игорь Абрамович — 7%, Андрей Деркач, внефракционный — 7%, Вадим Столар, ОПЗЖ — 8%, Александр Фельдман, ОПЗЖ — 8%, Антон Яценко, «За будущее» — 9%, Юрий Бойко — 10%.

«Руководство Верховной Рады пытается бороться с проблемой неучастия в голосованиях путем введения финансовых штрафов. Однако не стоит ожидать, что это принципиально решит проблему. Для 80-90% депутатов, которые систематически игнорируют голосования, никаких изменений не произойдет. Особенно, когда речь идет о депутатах-мультимиллионерах », - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

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