Украина и РФ согласовали протокол на вылов рыбы в Азовском море

Украинская сторона согласовала с представителями России проект протокола на распределение квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год. Об этом со ссылкой на Государственное агентство рыбного хозяйства Украины (ГАРХ) сообщает UA.Крым.



Документ подписан председателем агентства Ярославом Беловым.



Сообщается, что проект протокола был согласован в рамках заседания украино-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Заседание комиссии состоялось в Бердянске.



«Сейчас Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы», - говорится в ответе ГАРХ на информационный запрос журналистов.



В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды 11 ноября заявили, что в 2019 году Украина через дипломатов получила официальное приглашение от России с предложением провести переговоры и подписать протокол об использовании природных ресурсов в 2020 году в Азовском море.



В министерстве утверждали, что неподписание соответствующего протокола будет способствовать росту незаконного вылова водных биоресурсов в Азовском море и снизит показатели отечественной рыболовной отрасли. Также отмечалось, что без подписанного протокола Украина потеряет правовые основания для установления лимитов на вылов биоресурсов в бассейне Азовского моря, а РФ сможет обвинить Украину в несоблюдении норм международного законодательства.