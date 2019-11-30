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ОБСЕ снова зафиксировала мины на участке разведения в районе Золотого

30 ноября 2019, 16:08

ОБСЕ снова зафиксировала мины на участке разведения в районе Золотого

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ вновь обнаружил противотанковые мины в полях на участке разведения сил и средств в районе Золотого. Об этом сообщается в отчете миссии.

По оценке СММ, взрывные устройства принадлежали вооруженным формированиям.

«27 ноября на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал не менее 300 противотанковых мин (ТМ-62) в полях к востоку и западу от автодороги Т1316», - говорится в отчете.

Беспилотник миссии также зафиксировал проведение работ по очистке поля от растительности к западу от вышеуказанных мин (очищено примерно 200 м лесополосы).

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