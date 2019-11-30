Украинцам пообещали снизить коммунальные тарифы

Президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщает Офис президента.



На встрече присутствовал глава правительства Алексей Гончарук, который анонсировал проект, который позволит следующей зимой снизить сумму платежки на 50%.



Говоря о тарифах на нынешний отопительный сезон, один из чиновников пояснил, что их невозможно изменить до мая следующего года.



В связи с этим премьер предложил Зеленскому внести от своего имени законопроект, который позволит снизить тарифы на отопление.



При этом никаких деталей законопроекта представители Кабмина не сообщили. По их словам, он позволит снизить тариф на 80-130 гривен (10%).