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Определились соперники сборной Украины на Евро-2020

30 ноября 2019, 20:31

Определились соперники сборной Украины на Евро-2020

В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу. Жеребьевка Евро-2020 отличалось от предыдущих тем, что еще определились не все участники турнира.

В частности, сегодня Украина узнала только одного соперника — сборную Австрии. Первый соперник украинской команды — сборная Нидерландов — был известен еще до жеребьевки.

Последний участник группы C определится в плей-офф раунде, команды в котором определились с помощью результатов в Лиге наций. В одну группу с Украиной попадет лучшая команда из дивизиона D Лиги наций — Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь.

Таким образом, в группе С сыграют: Голландия, Украина, Австрия, победитель стыковых матчей дивизиона D (Грузия, Беларусь, Северная Македония и Косово).

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