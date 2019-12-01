Беларусь и Россия планируют создать единые парламент и правительство

Беларусь и Россия продолжают работу над созданием единого парламента и правительства, которые станут итогом интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко в ходе международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» в Москве, пишет Tut.by.



«Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные (договором от 1999 года, - ред.) и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается», - сказал он.



Семашко рассказал, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт «абсолютно согласованы» по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.



Он пояснил, что в дорожных картах прописано создание единых рынков к 2021 году, но нужно иметь определенную цену газа, решить проблему компенсации налогового маневра.