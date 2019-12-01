Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Беларусь и Россия планируют создать единые парламент и правительство

01 декабря 2019, 11:12

Беларусь и Россия планируют создать единые парламент и правительство

Беларусь и Россия продолжают работу над созданием единого парламента и правительства, которые станут итогом интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко в ходе международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» в Москве, пишет Tut.by.

«Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные (договором от 1999 года, - ред.) и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается», - сказал он.

Семашко рассказал, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт «абсолютно согласованы» по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.

Он пояснил, что в дорожных картах прописано создание единых рынков к 2021 году, но нужно иметь определенную цену газа, решить проблему компенсации налогового маневра.

ТЕГИ

Места
Россия Беларусь

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:05
Украинизация «ДНР» и «украиногейт» в США ►
13:42
В «ЛНР» заявили, что российские паспорта получили более 48 тысяч человек
23:49
Пушилин заявил, что «закон о границах ДНР» - для внутреннего пользования
21:57
Простояли 4 часа и развернулись обратно. В ОБСЕ рассказали о ситуации на блокпостах «ДНР»
20:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:51
В «ЛНР» заявили о сложной ситуации с распространением ВИЧ
12:13
«ДНР» обозначила в своих «границах» всю Донецкую область
22:50
Суд заочно приговорил главу «МЧС ДНР» к 12 годам тюрьмы
21:47
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:35
«ДНР» заявила о ранении мужчины на окраине Донецка
09:16
Вступил в силу новый порядок пересечения КПВВ на Донбассе
08:55
В Раде создают программу соцзащиты жителей Донбасса. Учтена выплата пенсий Донецку и Луганску
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:13
В Горловке мужчина угрожал взорвать гранату
12:21
Глава «ЛНР» призвал не спешить с разведением войск на новых участках
все новости
11:30
В Донецкой области напали на активиста – он больнице
11:12
Беларусь и Россия планируют создать единые парламент и правительство
10:04
Министр: Украинский канал вещания для Донецка и Луганска будет запущен в феврале
09:34
Пожары в Донецкой области: есть погибшие и пострадавшие
09:15
Штаб ООС: На Донбассе были обстрелы, потерь нет
09:05
Украинизация «ДНР» и «украиногейт» в США ►
20:31
Определились соперники сборной Украины на Евро-2020
17:00
Украинцам пообещали снизить коммунальные тарифы
16:08
ОБСЕ снова зафиксировала мины на участке разведения в районе Золотого
14:53
Штаб: Боевики не дают гарантии прекращения огня для восстановления электроснабжения в Марьинка
13:42
В «ЛНР» заявили, что российские паспорта получили более 48 тысяч человек
12:00
Министр энергетики допускает возвращение прямых поставок газа из России
11:12
Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса с нескольких должностей одновременно
10:34
Часть обвинительного заключения по делу о сбитом над Донбассом самолете передали в суд Гааги
09:21
В Apple отреагировала на ситуацию с «российским» Крымом
все новости
ВИДЕО
Украинизация «ДНР» и «украиногейт» в США ►
01 декабря, 09:05
Инспекторы не видели причин для проверки комбината Ахметова, разместившего миллионы тонн мусора в Сартане
27 ноября, 11:39
Как украинская власть восстанавливает инфраструктуру Донбасса  ►
26 ноября, 16:56
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция