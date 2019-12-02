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В Украине отреагировали на угрозы из России о «выходе из состава ряда областей»

02 декабря 2019, 08:42

В Украине отреагировали на угрозы из России о «выходе из состава ряда областей»

Ряд украинских высокопоставленных чиновников отреагировали на слова на заявление спикера Госдумы России Вячеслава Володина о возможности «выхода из состава Украины ряда областей».

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в своем Twitter ответил Володину, что «никто никуда не выйдет».

«Вместе с тем, готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — добавил вице-премьер.

Министр внутренних дел Арсен Аваков у себя в Facebook назвал Володина «очередным русским дураком» и призвал его «говорите чаще». «Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира"», — подчеркнул Аваков. Также министр обратился к украинцам — «сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочих твердящих: «Мы один народ», что есть еще и националисты, к которым Аваков причисляет и себя.

«Если не доходит сходу, то знайте, что есть многие — такие как я. К вашим услугам — русскоязычный украинский националист Арсен», — подчеркнул глава МВД.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Василий Боднар призвал правоохранительные органы провести расследование высказываний Володина.

«Провокационные формулировки и тон заявления направлены против территориальной целостности Украины и укладываются в логику продолжения гибридной агрессии РФ против нашего государства», — отметил он в Facebook.

Также Боднар увидел попытку со стороны спикера Госдумы РФ разжечь межнациональную вражду в Украине.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что из-за «национализма и притеснения малых народов» из состава Украины могут выйти ряд областей.

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