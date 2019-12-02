Зеленский не видит смысла бороться за жителей Донбасса, которые считают себя «только русскими»

Президент Владимир Зеленский считает, что за жителей неподконтрольного Донбасса, которые «потерялись» в связи с произошедшими с 2014 года событиями, нужно бороться, а «те, кто за Россию», вольны делать свой выбор и могут уехать жить туда, где им хочется.



«Опубликованный опрос, что большинство людей хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть "потерявшиеся". И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия в настоящее время раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить», — сказал президент в интервью Der Spiegel и другим западным СМИ.



При этом Зеленский сказал, что считает неправильным и несправедливым, если на в Украине кто-то говорит, что он гражданин России и Украина «его земля».



«Что касается тех, кто "потерялся": если у кого-то есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает российский паспорт и получает социальную поддержку как здесь, так и там, то он сбился с пути. У меня нет морального права говорить "Тьфу". Нужно вернуть этих людей назад, чтобы бороться за них. Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими», — указал украинский лидер.