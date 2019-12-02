Разумков призвал консолидироваться после слов Володина об отсоединении областей Украины

Украинское общество и органы власти должны сконцентрироваться на вопросах консолидации внутри Украины. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает «Интерфакс-Украина».



«Я хотел бы всех заверить: если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться какие-то территории — то это лишь мечты, и мы, как государство, как Верховная Рада будем прикладывать максимум усилий, чтобы объединять и консолидировать общество вокруг тех тем, которые нас будут объединять», — сказал Разумков, комментируя заявление спикера Госдумы России Вячеслава Володина.



30 ноября на сайте российского парламента было обнародовано заявление Володина о якобы угрозе выхода ряда областей из состава Украины: «Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп».



Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал правоохранителей изучить данное заявление на предмет правонарушений.



В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не против присоединения к ней некоторых областей РФ.

Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життяpic.twitter.com/LmsSePmR3G — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2019