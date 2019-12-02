Зеленский считает, что США могут помочь Украине вернуть Крым

Президент Владимир Зеленский считает, что США могут помочь Украине в вопросе возвращения Крыма Россией. Об этом он заявил в интервью Gazeta Wyborcza и другим западным СМИ.



Глава государства выразил обеспокоенность тем, что Крым не фигурирует ни в одном из существующих переговорных форматов. «Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», — отметил Зеленский.



Он добавил, что во время саммита в «Нормандском формате» 9 декабря в Париже спросит, «можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу». «Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Это наша территория, мы хотим, чтобы она вернулась к нам», — подчеркнул Зеленский.