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В Кремле готовы к тому, что Зеленский поднимет вопрос Крыма на «нормандской» встрече

02 декабря 2019, 15:47

В Кремле готовы к тому, что Зеленский поднимет вопрос Крыма на «нормандской» встрече

Переговоры в «нормандском формате» не будут свернуты в случае, если президент Украины Владимир Зеленский поднимет вопрос о возвращении Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, передает «Интерфакс-Украина».

Журналисты напомнили ему о том, что Зеленский неоднократно заявлял о намерении поднять вопрос о статусе Крыма. В связи с этим представителя Кремля спросили: если это будет сделано в «нормандском формате», то какова будет реакция российской стороны.

«Хорошо известная: никакой. Здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», — ответил Песков.

У него уточнили, не приведет ли это к сворачиванию переговоров. «Нет, не приведет», — заверил Песков.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что во время встречи «нормандской четверки» в Париже поднимет вопрос возвращения Крыма Россией. Также украинский лидер считает возможным создание нового переговорного формата по Крыму при участии США.

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