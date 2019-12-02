Зеленский: Без диалога с Путиным урегулирование на Донбассе — это бег на месте

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что завершение военных действий на Донбассе и возвращение неподконтрольных территорий невозможно без диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое было записано на беговой дорожке.



«Говорят, а что там за диалог может быть Зеленского с Путиным. Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте», - сказал он.



Зеленский подчеркнул, что он не хочет оставаться на месте в решении этой проблемы, его цель - чтобы «всё это закончилось, и мы снова были великой страной – Украиной».



