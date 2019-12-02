ГПУ назначила нового прокурора Луганской области

Новым прокурором Луганской области назначили Алексея Ляшенко. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Сегодня Ляшенко представили коллективу Луганской областной прокуратуры.



Ляшенко отметил, что основной задачей деятельности прокуратуры Луганской области будет «возвращение доверия общества к прокуратуре» и создание условий, при которых каждый житель области будет чувствовать себя защищенным.



Ляшенко работает в органах прокуратуры с 2007 года. С мая 2017 занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона объединенных сил.