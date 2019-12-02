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ЦИК разрешила менять место голосования в режиме онлайн

02 декабря 2019, 19:28

ЦИК разрешила менять место голосования в режиме онлайн

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) утвердила новый Порядок временной смены места голосования, позволяющий подавать заявления на временную смену места голосования онлайн. Об этом сообщает гражданская сеть «Опора».

Кроме того, согласно новым правилам во время выборов президента избиратели смогут менять место голосования сразу на оба тура и получать удостоверение об изменении в электронной форме, на указанный адрес электронной почты.

Также теперь временно изменить место голосования, кроме зарегистрированных избирателей, могут и граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства (так называемой прописки).

ЦИК также позволил одновременно менять место голосования не только на первый тур выборов, так и одновременно на оба.

При отказе в удовлетворении заявления избирателя сообщают безотлагательно с указанием перечня оснований.

Принятый порядок распространяется только на выборы президента и народных депутатов.

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