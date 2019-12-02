Следователь из Станицы Луганской возглавил отдел ГБР по делам Майдана

Отдел Государственного бюро расследований по делам Майдана временно возглавил бывший следователь из Станицы Луганской Луганской области Павел Никульников. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос РБК-Украина.



Павел Никульников назначен временно исполняющим обязанности начальника отдела по расследованию преступлений против активистов Майдана. Всего в отделе работают 13 следователей.



Никульников до конца 2018 года занимал должность начальника следственного отдела в Станично-Луганском районе, а затем перешел на работу в ГБР.



Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщал, что уголовные производства касательно событий во время Революции Достоинства 2013−14 годов будут распределены между ГБР, Национальной полицией, Национальным антикоррупционным бюро и Службой безопасности Украины.



Адвокат, представляющий интересы семей Героев Небесной сотни, Евгения Закревская объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана.