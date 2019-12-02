ОБСЕ видела неразорвавшийся снаряд РСЗО «Ураган» в поселке на Луганщине

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали неразорвавшийся снаряд РСЗО «Ураган» в подконтрольном группировке «ЛНР» пгт Георгиевка. Об этом сообщается в отчете миссии.



«30 ноября команда Миссии зафиксировала неразорвавшийся боеприпас (по оценке, ракета реактивной системы залпового огня «Ураган», 220 мм) в поле приблизительно в 50 м к востоку от дороги местного значения на южной окраине н. п. Георгиевка (неподконтрольный правительству, 15 км к югу от Луганска)», - говорится в отчете.



Наблюдатели отметили, что неразорвавшийся боеприпас не отмечен знаками и не огражден.