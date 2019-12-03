Штаб зафиксировал 5 обстрелов на Донбассе

Пророссийские боевики 5 раз открывали огонь по украинским позициям, нарушив режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что обошлось без потерь.



По информации штаба, боевики обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.



Уточняется, что противник открыл огонь у Павлополя, Старогнатовки, Лебединского, Авдеевки.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь с украинской стороны нет, добавили в штабе.