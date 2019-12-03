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Зеленский призвал обновить руководство ГБР

03 декабря 2019, 10:54

Зеленский призвал обновить руководство ГБР

Президент Владимир Зеленский считает, что Государственное бюро расследований (ГБР) нуждается в перезагрузке, в связи с чем призвал поддержать инициированный им законопроект № 2116.

«Правая рука» директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются", — написал Зеленский в Facebook.

Директора ГБР Романа Трубу проверяют на причастность к получению сотрудниками ведомства 150 тысячи долларов взятки за закрытие в Киеве уголовного производства в отношении коммерческого предприятия. По информации следствия, половину суммы получил бывший начальник главного следственного управления Генпрокуратуры Игорь Щербина. По его месту работы и жительства НАБУ провело обыски.

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