Кремль отказался комментировать присутствие украинской полиции рядом с участком разведения на Донбассе

Кремль не комментирует сообщения о нахождении вблизи участка разведения сил на Донбассе украинской полиции, вооруженной автоматами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Так он прокомментировал просьбу журналистов дать оценку тому факту, что вооруженные украинские полицейские находятся в селе Екатериновка Луганской области неподалеку от района разведения войск у Золотого.



«Я не могу ответить на ваш вопрос, — сказал Песков. Он добавил, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ публикует регулярные отчеты о соблюдении условий разведения, «поэтому это больше их прерогатива делать соответствующие заявления».

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Разведение войск в районе города Золотое было завершено 1 ноября. После этого там было проведено разминирование и демонтаж военных укреплений.



Безопасность в Золотом-4 и Екатериновке, которые примыкают к участку разведения, обеспечивают усиленные наряды полиции и Нацгвардии. В конце ноября полиция провела отработку в Золотом.