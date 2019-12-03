Четырнадцать граждан Украины пострадали в результате опрокидывании рейсового автобуса в Воронежской области России, который ехал из Запорожья в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.



Отмечается, что авария произошла в 12:30 (время московское) на 763 километре трассы М-4 «Дон». Автобус MAN под управлением 59-летнего водителя, двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.



РБК со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Воронежской области отмечает, что двое из 14 пострадавших — дети.



Представитель центра медицины катастроф уточнил ТАСС, что всего в аварии пострадали 17 человек. Из них трое тяжелых, четверо в средней степени тяжести, 10 — в легкой. Являются ли все пострадавшие гражданами Украины, не уточняется. По данным ГИБДД, всего в автобусе находились 28 человек.



Пострадавших пассажиров будут доставлять в ближайшую больницу в город Богучар.