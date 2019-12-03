Пристайко: Украина ждет выхода российских военных со своей территории

Украина рассчитывает на выход российских военных со своей территории по итогу саммита «нормандской четверки» и других форматов в рамках урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.



«Наше главное ожидание от "нормандского саммита" и любых других форматов — это то, что я называю "RUxit" — мы хотим, чтобы Россия и российские войска покинули Украину», — написал он в Twitter.

«Нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.