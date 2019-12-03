Арахамия считает необходимой личную встречу Зеленского с Путиным

Президент Владимир Зеленский готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках переговоров лидеров стран «нормандского формата» 9 декабря в Париже, заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Президент готов к этому, он готовится к этому еще, он будет готовиться всю неделю к этому. Я думаю, что он очень-очень сильно подготовлен», — сказал Арахамия журналистам во вторник в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.



При этом на вопрос, нужна ли Украине встреча Зеленского с Путиным «глаз на глаз», глава фракции ответил: «Я считаю, что да».

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на ознакомленного с деталями подготовки к саммиту источника, сообщила, что в Париже помимо встречи в «нормандском формате» 9 декабря готовятся переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина. Вероятность такой встречи он оценил как близкую к 100%.



«Нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.