Украина продлила транзит российской нефти в ЕС

«Укртранснефть» продлила контракт на транзит российской нефти через Украину в Европу сроком на 10 лет. Соответствующее соглашение с ОАО «Транснефть» было подписано сегодня, сообщает пресс-служба компании.



Срок контракта — до 1 января 2030 года. Он был подписан украинской и российской сторонами в Загребе, столице Хорватии.



«Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов», — говорится в сообщении.