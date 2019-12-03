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Волынскую область возглавил чиновник из Луганщины

03 декабря 2019, 18:12

Волынскую область возглавил чиновник из Луганщины

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Волынской облгосадминистрации Юрия Погуляйко. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Луганской ОГА.

Как передают «Волынские новости», сегодня Погуляйко представил в Луцке первый замруководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Встреча началась с двухчасовым опозданием.

«Утром у нас выпал снег, город стоит в пробках, не мог доехать до аэропорта. Президент, учитывая важность Волынской области, хотел бы здесь присутствовать, но неотложные рабочие дела не дали ему такой возможности», — объяснился Погуляйко.

41-летний Юрий Погуляйко — уроженец села Верхнешевыревка Краснодонского района Луганской области. Работал в органах МВД, в частности, участковым инспектором милиции, оперуполномоченным отделения Госслужбы борьбы с экономической преступностью Краснодонского городского отдела.

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