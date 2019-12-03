Трамп надеется на существенный прогресс в решении конфликта на Донбассе

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на успешные переговоры Москвы и Киева по конфликту на востоке Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Я считаю, что готовящиеся переговоры [в нормандском формате] между Россией и Украиной — очень важные. Есть шанс на достижение очень большого прогресса», - сказал он во вторник в Лондоне.



Трамп отметил, что в решении проблемы востока Украины заинтересованы как Киев, так и Москва. «Им важно добиться соглашения, мира. Потому что конфликт длится уже слишком долго», - сказал он.



Американский президент вновь заявил, что его страна вполне может поладить с Россией, и в этом нет ничего плохого.



«Я думаю, мы можем поладить с Россией. Я думаю, что это было бы неплохо, поладить с Россией», - заявил президент США Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.