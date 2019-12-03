Продюсер Юрий Бардаш дал первое за 6 лет интервью. Вот что он сказал о родном Донбассе

Фото: вДудь / YouTube

Музыкальный продюсер, создатель и участник группы «Грибы», солист проекта Youra Юрий Бардаш стал гостем шоу «вДудь» Юрия Дудя. Это его первое интервью за 6 лет.



Во время двухчасового разговора Бардаш, который родился и вырос в Алчевске Луганской области, рассказал об отношении к конфликту на Донбассе.



«У меня душа болит за мой регион, за людей, которые попали в замес. Болит душа за людей. Я не отношусь к "ЛНР", я отношусь к людям, с которыми я вырос там. И вот эти моменты, "ЛНР", Киев, Москва — меня не интересуют. Меня люди интересуют, которые там. К ним я отношусь прекрасно, и всегда буду относиться хорошо, потому что это люди, с которыми я вырос. Мне их нравы знакомы и понятны. Это мои люди», — отметил он.



Позже Бардаш добавил, что у него есть подруга, которая была медсестрой на фронте с украинской стороны. «Я могу сказать ей: "Береги себя", и дать ей бронежилет. Но я могу понять людей, у которых рвались бомбы, и прилетали они как с русской, так и с украинской стороны. Я не хочу, чтобы между нами, соседями [Украиной и Россией], были рамсы», — подчеркнул он.