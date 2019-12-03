ОБСЕ видела противотанковую гранату на дороге, где люди пересекают линию соприкосновения

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали фрагменты боеприпаса на дороге, которую используют для пересечения линии соприкосновения возле неподконтрольного правительству села Верхнешироковское. Об этом сообщается в отчете миссии.



«2 декабря наблюдатели впервые (не зафиксировано по состоянию на 1 декабря) обнаружили предмет (по оценке, хвостовой стабилизатор реактивной противотанковой гранаты), застрявший в грунте на дороге местного значения между н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) и н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка)», - говорится в отчете.



В миссии подчеркнули, что этой дорогой ежедневно пользуются гражданские лица для пересечения линии соприкосновения.