4 декабря в Марьинке начнут восстанавливать электроснабжение. Боевики пообещали «тишину»

Боевики предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки для восстановления электроснабжения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.



«Наконец, на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ, российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки», - говорится в сообщении.



В городе с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов в связи с выведенными из строя линиями электропередач в секторах ведения огня боевиками.



4 декабря украинские ремонтные бригады планируют восстанавливать электроснабжение.