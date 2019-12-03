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4 декабря в Марьинке начнут восстанавливать электроснабжение. Боевики пообещали «тишину»

03 декабря 2019, 23:55

4 декабря в Марьинке начнут восстанавливать электроснабжение. Боевики пообещали «тишину»

Боевики предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки для восстановления электроснабжения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Наконец, на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ, российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки», - говорится в сообщении.

В городе с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов в связи с выведенными из строя линиями электропередач в секторах ведения огня боевиками.

4 декабря украинские ремонтные бригады планируют восстанавливать электроснабжение.

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