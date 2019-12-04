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В Луганской области трех человек заподозрили в переправке нелегалов из России в Украину

04 декабря 2019, 09:18

В Луганской области трех человек заподозрили в переправке нелегалов из России в Украину

Прокуратура Луганской области объявила о подозрении трем местным жителям в переправлении нелегалов из России через государственную границу Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подозрения сообщены по части 3 статьи 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой).

Как отмечается, организованную преступную группу создал и возглавил житель Сватовского района, его сообщники — жители Троицкого района. Они за денежное вознаграждение занимались поиском нелегалов, которые хотели незаконно пересечь российско-украинскую границу, также организацией непосредственного пересечения границы вне пунктов пропуска, маршрутов перемещения и пребывания в пограничной зоне.

В настоящее время одного фигуранта объявили в розыск. К организатору применили меру пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще одного участника преступной группировки направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

Наказание, которое грозит указанным лицам — лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

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