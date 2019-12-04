Участнику «народной милиции ЛНР» заочно сообщено о подозрении

Житель неподконтрольного властям Первомайска подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях «ЛНР». Обвинительный акт в отношении его передан в суд, сообщили в прокуратуре Луганской области.



По данным следствия, в начале 2015 года подозреваемый поступил в «6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. Платова народной милиции ЛНР» и занял должность заместителя командира взвода.



«В вооруженном подразделении он принимал активное участие в осуществлении вооруженного сопротивления силам АТО/ООС в районе поселков Новотошковское и Троицкое Попаснянского района Луганской области», — говорится в сообщении.



Ему инкриминируют ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, по предварительному сговору группой лиц, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) Уголовного кодекса Украины.



Мужчине заочно сообщили о подозрении. С июля он объявлен в розыск.