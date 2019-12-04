В ООН призвали расследовать факты мародерства военными на Донбассе

Управление ООН по правам человека призывает правоохранительные органы Украины расследования все обращения жителей зоны конфликта на Донбассе о незаконном использовании их жилья в военных целях, и других правонарушениях, совершенных военными или сотрудниками правоохранительных органов.



«Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала многочисленные случаи вблизи линии соприкосновения, когда жители теряли доступ в свои дома и собственности. Во многих случаях, даже когда военные освобождали гражданские здания, владельцев ожидали неоплаченные счета за коммунальные услуги», — говорится в заявлении миссии.



Отмечается, что этим летом члены миссии пообщались с 28-ю собственниками квартир в доме на Воробьева, 15 в Авдеевке Донецкой области. В этом доме до сих пор проживают военные.



«Люди, с которыми мы говорили, рассказали, что военные ограбили их или повредили мебель, электронные приборы или личные вещи», — заявили в миссии.



По информации миссии, 30 владельцев квартир написали жалобы в местную полицию об ограблении или умышленное уничтожение имущества, однако уголовные дела годами курсировали между полицией и Военной прокуратурой.



В связи с этим в ООН призвали Генпрокуратуру, Государственное бюро расследований, Военную прокуратуру и правоохранительные органы расследовать данные заявления.