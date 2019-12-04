Украина в Женеве призвала отслеживать ситуацию с биобезопасностью на неподконтрольных территориях

Во время встречи государств-членов Конвенции о запрете разработки, изготовления и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия Украина призвала международное сообщество отслеживать ситуацию вокруг объектов системы биобезопасности на неподконтрольных территориях. Об этом сообщается на странице Facebook постоянного представительства Украины в Женеве.



Кроме того, украинская делегация предложила создать в рамках конвенции механизм, который сделает невозможным подрыв системы биобезопасности и биозащиты странами-участницами конвенции.



Украина объяснила возрастание подобной обеспокоенности в связи с «опасной милитаризацией страной-оккупантом Автономной Республики Крым и продолжающимися боевыми действиями со стороны незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых оккупационной администрацией, на юго-востоке Украины».