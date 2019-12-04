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Зеленский призвал религиозные организации поддержать мирные инициативы Украины перед «нормандским саммитом»

04 декабря 2019, 22:00

Зеленский призвал религиозные организации поддержать мирные инициативы Украины перед «нормандским саммитом»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителями церквей и религиозных организаций Украины поддержать мирные инициативы Украины накануне встречи в «нормандском формате». Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий поддержал мирные инициативы Зеленского.

«То, что вы начали эту миссию миротворчества, - мы вам за это благодарны и понимаем, что это сложный процесс. Но его надо было начать - процесс не может иметь успеха, если кто-то его не начнет», - отметил глава УПЦ.

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что церкви имеют большой потенциал, который нужно использовать «в тех мирных инициативах, которые вы сейчас проявляете по завершению этой страшной войны».

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