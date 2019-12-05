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В «Слуге народа» допустили, что нынешний закон об «особом статусе» Донбасса будет продлен на короткий период

05 декабря 2019, 08:46

В «Слуге народа» допустили, что нынешний закон об «особом статусе» Донбасса будет продлен на короткий период

Депутат парламентской фракции «Слуги народа» Виталий Безгин считает возможным продление действующего закона об «особом статусе» Донбасса на краткосрочный период, чтобы получить время на разработку нового законопроекта. Об этом он сказал в эфире телеканала «НАШ».

«Если это будет какой-то краткосрочный период, чтобы получить дополнительное время на разработку полноценного законопроекта, то я считаю, что это вполне вероятный вариант», — сказал Безгин, отвечая на вопрос, может ли после «нормандской» встречи Офис президента или министр иностранных дел попросить депутатов продлить действие текущего закона на определенный период.

Парламентарий прогнозирует, что во время встречи «нормандской четверки» в Париже российская сторона поднимет вопрос закрепления «особого статуса» для Донбасса в Конституции Украины. «У нас есть наша позиция, что изменения в Конституции произойдут, но в контексте реформы децентрализации, которая касается всех регионов, но не касаются особенностей самоуправления временно оккупированных территорий», — добавил он.

Депутат от «Слуги народа» также отрицает, что разработка нового законопроекта об «особом статусе» Донбасса уже началась.

Действие закона истекает 31 декабря 2019 года. Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.

Представители украинской власти неоднократно отмечали, что разработка нового законопроекта начнется после саммита лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), который состоится 9 декабря в Париже.

После саммита в «нормандском формате» у Верховной Рады останется 11 дней для разработки законопроекта, четыре из которых предусматривают режим пленарных заседаний, когда его можно принять. В Раде обещают принять закон в сжатые сроки.

21 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не стал комментировать возможность продления старого закона об «особом статусе» Донбасса. 

Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.

В «ДНР» озвучили свои ожидания от закона об «особом статусе».

«ЛНР» хочет продления действующего закона об «особом статусе» Донбасса.

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