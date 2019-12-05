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В «ДНР» назначили нового «мэра» Иловайска

05 декабря 2019, 09:26

В «ДНР» назначили нового «мэра» Иловайска

Новым главой «администрации» Иловайска при группировке «ДНР» стал Руслан Дудников. В этом кресле он заменил Сергея Муху.

Соответствующие указы главы «ДНР» Дениса Пушилина были опубликованы сегодня.

Вчера сепаратистские СМИ сообщали, что Пушилин съездил в Иловайск, где встретился с местными «чиновниками» и общественниками. Анонимный Telegram-канал «Гитара Пушилина» писал, что в «администрации решается судьба мэра Иловайска» Сергея Мухи, так как Пушилин недоволен его работой.

Ранее Дудников возглавлял «управление благоустройства и коммунального обслуживания администрации Донецка» при «ДНР». До начала вооруженного конфликта в 2014 году был начальником отдела экологии Куйбышевского района.

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