Зеленский проведет закрытое заседание СНБО перед встречей «нормандской четверки»

Президент Владимир Зеленский проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны перед встречей «нормандской четверки». Об этом сообщает пресс-служба СНБО.



Заседание пройдет в субботу, 7 декабря.



Саммит лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия) состоится 9 декабря в Париже.



Ранее в Офисе президента сообщили, что на совещании у президента Владимира Зеленского по подготовке к нормандскому саммиту утверждены пять сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса.

