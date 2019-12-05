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С начала года на Донбассе погибли 18 мирных жителей

05 декабря 2019, 12:24

С начала года на Донбассе погибли 18 мирных жителей

За 10 месяцев текущего года вследствие военных действий на Донбассе погибли 18 гражданских лиц, сообщили в СММ ОБСЕ. 11 из них умерли в результате срабатывания взрывоопасных предметов.

Еще 28 гражданских получили ранения из-за срабатывания мин. 75% случаев пришлось на Донецкую область.

Кроме этого, за этот период 124 мирных жителя были ранены.

«Хотя потери в результате обстрелов и стрельбы из стрелкового оружия происходят почти исключительно вблизи линии соприкосновения, гражданские лица получили ранения от мин и неразорвавшихся боеприпасов на расстоянии 60 км от линии соприкосновения», — отмечают в СММ.

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