Москва снова выступила за прямые переговоры Киева с ОРДЛО

Россия рассчитывает, что предстоящий саммит в «нормандском формате» придаст импульс выполнению Минских соглашений, и подчеркивает, что прямой диалог Киева с Донецком и Луганском имеет ключевое значение для урегулирования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс-Украина».



«Рассчитываем, что предстоящий в Париже саммит в "нормандском формате" придаст импульс реализации минского комплекса мер», — сказал он в Братиславе на министерском заседании ОБСЕ.



«Ключевым элементом урегулирования — и от этого никуда не уйти — остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском», — подчеркнул Лавров.



Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак предложил изменить состав представителей ОРДЛО на переговорах Трехсторонней контактной группы.