Двое депутатов от «Слуги народа» подрались друг с другом в Раде

В сессионном зале Верховной Рады произошла драка между народными депутатами от «Слуги народа» Максимом Бужанским и Гео Леросом.



В трансляцию телеканала «Рада» сама драка не попала. Однако было видно, как депутаты в сессионном зале повернулись на шум, который доносился сзади. Спикер парламента Дмитрий Разумков начал призывать коллег к порядку. «Прекратите драку! <...> Как в детском саду! Пожалуйста, рассаживайтесь по своим местам!» — обратился Разумков к депутатам.

О факте драки сообщил сам Лерос. «Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах. Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, так как мы в одной фракции», — написал он в Facebook.



При этом Бужанский сказал «Стране», что никого не бил. Другие очевидцы говорят, что с Леросом они просто потолкались.



Издание со ссылкой на неназванных депутатов от «Слуги народа» сообщает, что причиной конфликта стало то, что в закрытом партийном чате Лерос оскорбил коллегу по фракции Ирину Верещук. За нее и вступился Бужанский.



Позже это подтвердила сама Верещук. «Он [Лерос] неполитическим способом высказывался в отношении меня в общем чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился. Он не отреагировал. Я попросила фракцию отреагировать, фракция не отреагировала. Я у себя, где я сижу, рассказала об этом, и произошла такая ситуация. Те, кто это услышал — пошли к нему [Леросу]. И он все-таки попросил извинения и больше никого не обзывал», — рассказала она в кулуарах Рады.



Лерос в разговоре с журналистами в кулуарах предложил Верещук опубликовать скриншоты переписки, чтобы общество увидело, был ли там факт оскорбления «конкретно ее или кого-либо».