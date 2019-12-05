Украинский Cosmopolitan уволил журналистку за пост, в котором она высмеяла похороны полковника СБУ

Журнал Cosmopolitan Ukraine уволил заместительницу главного редактора Евгению Плихину за пост в Facebook, в котром она высмеяла похороны сотрудника СБУ.



Оказалось, что речь шла о прощании с полковником Денисом Волочаевым, погибшим во время выполнения боевого задания на Донбассе 1 декабря. Волочаев был удостоен звания Героя Украины посмертно.



Сообщение об увольнении Плихиной было опубликовано сегодня на странице издания в Facebook. В заявлении коллектив журнала соболезнует родным и близким погибшего, а также отмечает, что не разделяет ее высказываний.





4 декабря Плихина написала саркастический пост о «помпезных похоронах», которые сравнила с «языческим обрядом». Публикация вызвала негативную реакцию у пользователей сети.



Позже Плихина удалила пост и написала другой, в котором извинилась за свои слова. Девушка подчеркнула, что не нужно было трогать деликатную тему, не разобравшись.