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Задержанного на админгранице с Крымом члена «Единой России» отпустили

05 декабря 2019, 16:17

Задержанного на админгранице с Крымом члена «Единой России» отпустили

Член регионального отделения партии «Единая Россия» в аннексированном Севастополе Игорь Кучерявый, задержанный накануне в Херсонской области, освобожден. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «уполномоченного» по правам человека в Севастополе Павла Буцая.

«Вчера ко мне обратились его родственники, которые сообщили, что он задержан на территории Украины. А уже вечером они перезвонили и сказали, что он уже находится на свободе», — рассказал он.

По его словам, Кучерявый все еще находится на территории Украины.

Спикер СБУ Елена Гитлянска подтвердила, что Кучерявый был отпущен правоохранителями. «Мы его задержали, привезли на собеседование, пообщались и отпустили. Процессуально мы его не задерживали», — сказала она «Крым.Реалиям».

По словам Гитлянской, сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Она добавила, что «единоросс» может передвигаться по территории Украины, но «он сотрудничает и никуда не бежит».

Адвокат Кучерявого Игорь Мокин подтвердил, что его клиент находится в одном из отелей Херсона и «никуда не убегает».

В то же время Херсонский городской суд арестовал имущество Кучерявого, изъятое на КПВВ Каланчак в момент пересечения админграницы.

В СБУ заявили, что отпустили после беседы, сообщила спикер спецслужбы Елена Гитлянская в комментарии Крым.«Реалии.

«Мы его задержали, привезли на собеседование, пообщались и отпустили. Процессуально мы его не задерживали. После того как следователь примет решение, выдвигать ли человеку подозрение или не выдвигать, будут направлены материалы в суд и уже суд примет решение», ‒ пояснила Гитлянская.

По ее словам, Кучерявый может передвигаться по территории Украины, но «он сотрудничает и никуда не бежит».

4 декабря стало известно, что На админгранице с аннексированным Крымом сотрудники СБУ задержали активного члена российской политической партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого. По информации спецслужбы, он прибыл на материковую часть Украины для получения паспорта.

 

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