Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 5 декабря.
Политика
Украинская сторона выступает за пересмотр состава представителей отдельных районов Донбасса на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы.
Киев не отказывается от «плана Б» — изоляции неподконтрольной части Донбасса в случае провала переговоров в «нормандском формате», заявил помощник президента Андрей Ермак.
Ермак заявил также, что команда президента готова изменить Конституцию по итогам саммита в «нормандском формате», но это ограничится вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.
У президента сообщили о его готовности внести в Верховную Раду законопроект о продлении действующего закона об «особом статусе» Донбасса.
В Кремле заявили, что участники саммита в «нормандском формате» могут принять 9 декабря в Париже некий необязывающий документ.
Встреча «нормандской четверки» может стать возможностью для России вывести свои войска из Донбасса, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
Швейцарская дипломат Хайди Грау заменит австрийского дипломата Мартина Сайдика на посту специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе.
Президент Владимир Зеленский проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны перед встречей «нормандской четверки».
Боевые действия
За 10 месяцев текущего года вследствие военных действий на Донбассе погибли 18 гражданских лиц, сообщили в СММ ОБСЕ. 11 из них умерли в результате срабатывания взрывоопасных предметов.
Общество
Глава «ДНР» Денис Пушилин признал, что подконтрольные группировке СМИ не отображают «реальной обстановки». По его словам, сейчас группировка не нуждается в «четко выстроенной информационной составляющей».
В Луганск и Донецк прибыл 94-й «гуманитарный конвой» из России. Украинская сторона неоднократно выступала с нотами протеста из-за невозможности получить полноценный доступ для осмотра содержимого «гумконвоев».
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