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СМИ: Одну из 15 неофициальных групп в «Слуге народа» распустили из-за Ахметова 

05 декабря 2019, 22:17

СМИ: Одну из 15 неофициальных групп в «Слуге народа» распустили из-за Ахметова 

В президентской партии «Слуга народа» распустили так называемую группу бизнесмена Ильи Павлюка из-за подпольной работы на олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в «Слуге народа» и Офисе президента.

«В частности, в группу Павлюка — входило около 30-40 депутатов. Среди них — Дмитрий Соломчук, родственник Максим Павлюк, бизнесмен из Калуша Олег Марусяк, профессор политических наук КНУ Валерий Колюх, который до этого был помощником народных депутатов Владимира Сивковича и Александра Онищенко, Сергей Бунин, ранее избирался в Киевский областной совет от партии "Самопомощь" и другие», - пишет издание.

3 декабря, в первый сессионный день после встречи у президента, Соломчука уволили с должности заместителя председателя фракции, а группу, которую он официально возглавлял, распустили. И теперь в «Слуге народа» не 15, а 14 неофициальных групп.

«Они сначала ходили по залу и подзуживали всех. Мол, а что это за законы? Чего мы их голосуем? Может там есть чей-то интерес? А если есть, то почему с нами не делятся?», — рассказывает в беседе с УП один из депутатов СН.

«Мы подозреваем, что "Павлюки" продались Ахметову. Они проявились, когда бегали по залу и наших депутатов убеждали, что законы Геруса работают в интересах Коломойского. Они пробовали сбить закон № 2233 (законопроект о рынке электроэнергии, который может ослабить монополию ДТЭК на энергетическом рынке). Также по голосованиям было видно, что они не добавляют голосов. Ну и некоторые депутаты из группы Павлюка признались, что работали на интерес Ахметова», — рассказал изданию один из лидеров «Слуги народа».

Еще пять источников рассказали УП, что депутатов из орбиты Павлюка вызвали «на ковер» к Зеленскому.

«Володя кричал на них, что не допустит, чтобы в его фракции были какие-то параллельные группы влияния», — говорит источник, близкий к Офису президента.

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