Зеленский и Макрон обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате»

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом на официальном сайте главы украинского государства сообщили в четверг вечером.



В ходе беседы лидеры двух стран скоординировали позиции в преддверии встречи в «нормандской формате», отмечается в сообщении.

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Владимир Зеленский назвал основными целями Украины на предстоящей встрече масштабный обмен пленными и полное прекращение огня на Донбассе. Также он рассчитывает обсудить передачу Россией контроля над донбасским участком границы и проведение местных выборов на Донбассе после их возвращения под контроль Украины.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорыва в российско-украинских отношениях по итогам «нормандского» саммита ждать не стоит.