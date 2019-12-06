Жителя Лисичанска, который устроил стрельбу в детсаду, приговорили к 5 годам лишения свободы

Лисичанский городской суд Луганской области приговорил к пяти годам и трем месяцам лишения свободы местного жителя, который стрелял из пневматического пистолета на территории детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



«В апреле 2017 во время словесной перепалки обвиняемый стрелял из пневматического пистолета в двух ранее незнакомых ему горожан на территории детского сада в г. Лисичанске. Одному мужчине злоумышленник причинил проникающее ранение брюшной полости с повреждением печени, относится к тяжким телесным повреждениям, опасным для жизни в момент причинения, другому - легкие телесные повреждения, повлекшее кратковременное расстройство здоровья», - говорится в сообщении.



Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, и приговорен к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы. Это уже шестая судимость мужчины.



В настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования (30 дней со дня провозглашения приговора).