СМИ узнали об идее Зеленского создать на Донбассе «муниципальную стражу»

Президент Владимир Зеленский намерен на саммите в «нормандском формате» в Париже предложить идею создания муниципальной стражи на Донбассе, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на участника встречи украинского лидера с активистами Майдана, пострадавшими в результате первого избиения «Беркутом» в 2013 году в Киеве.



В состав этой структуры должны войти в равных пропорциях украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ и представители группировок «ДНР» и «ЛНР». При этом со стороны «Л-ДНР» в состав «муниципальной стражи» включат только тех, кто не участвовал до этого в боевых действиях.



По словам Зеленского, которые передает участник встречи, это только одна из идей, выработанных его командой.

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



Владимир Зеленский назвал основными целями Украины на предстоящей встрече масштабный обмен пленными и полное прекращение огня на Донбассе. Также он рассчитывает обсудить передачу Россией контроля над донбасским участком границы и проведение местных выборов на Донбассе после их возвращения под контроль Украины.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорыва в российско-украинских отношениях по итогам «нормандского» саммита ждать не стоит.